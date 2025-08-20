Масаж гуаша вдома: три секретні рухи, які замінять салонні процедури

Камінь гуаша став одним із найулюбленіших аксесуарів у догляді за обличчям. Його походження сягає корінням традиційної китайської медицини, але в останні роки він був успішно адаптований у світі краси завдяки своїм перевагам для шкіри та м'язового розслаблення.

РБК-Україна з посиланням на експертку Сі Хуей у TikTok ділиться способами застосування цієї техніки для стимуляції кровообігу, зменшення набряків та зняття напруги на обличчі.

Головне правило роботи з каменем гуаша

Експертка наголошує на одній важливій деталі - завжди використовуйте олію, а не крем. Олія дозволяє каменю плавно ковзати по шкірі, уникаючи розтягування або подразнення та посилюючи ефект масажу. Використання крему, за її словами, "може призвести до розриву капілярів на шкірі".

Три основні рухи для сяючої шкіри

Масаж для зони навколо очей

Один із головних рухів, рекомендованих блогеркою, починається в зоні слізної борозни, прямо у внутрішній частині ока, і тягнеться до вуха. Цей рух допомагає поліпшити лімфодренаж, зменшити затримку рідини та пом'якшити звичайні набряки в області контуру очей.

Він особливо корисний для тих, хто прокидається з мішками під очима або втомленим поглядом, оскільки стимулює мікроциркуляцію і надає обличчю більш відпочилого вигляду.

Масаж для контуру обличчя

Ще один визначний масаж пролягає від зони носа до щелепи, вздовж контуру щік. Цей рух спрямований на зняття напруги, що накопичилася в середній частині обличчя, і водночас сприяє природному "ліфтинг" ефекту, що створює відчуття більш чітко окресленого обличчя.

Рекомендується повторювати кожен рух по кілька разів на кожній стороні, завжди застосовуючи легкий і постійний тиск, щоб не подразнювати шкіру.

Дренаж шиї

Третє застосування, яке демонструє інфлюенсерка, зосереджене на шиї - ділянці, про яку часто забувають у догляді за шкірою. За допомогою каменю гуаша виконуються рухи зверху вниз, від нижньої частини щелепи до ключиці.

Цей жест не тільки сприяє лімфодренажу, але й допомагає розслабити шийну напругу, що дуже поширено у тих, хто годинами сидить перед комп'ютером або накопичує стрес. Крім того, розслаблюючи шию, ви покращуєте насичення киснем і кровообіг у всьому обличчі, максимізуючи користь від масажу.