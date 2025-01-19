5 змін на шкіри, які можуть свідчити про важкий стан
Деякі зміни на шкірі можуть бути попереджувальними ознаками раку шкіри. Дерматолог назвала тривожні симптоми, які не можна ігнорувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Ознаки раку шкіри
Дерматолог Емілі Альфонсі розповіла, що шкіра є найбільшим органом тіла, тому навіть незначні зміни можуть вказувати на важкий стан.
Родимки або ураження
Необхідно перевіряти будь-яку родимку, яка змінює розмір, форму чи колір або з’являється нерівна межа.
Постійні сухі або сверблячі плями
Вони можуть бути нешкідливими, але тривалі симптоми можуть свідчити про екзему або навіть лімфому шкіри.
Незагоєні рани
Виразка, яка не загоюється через два тижні, може бути ознакою плоскоклітинного раку.
Раптова зміна кольору шкіри
Незрозумілі почервоніння, пожовтіння або темні плями можуть вказувати на основні проблеми зі здоров’ям, такі як захворювання печінки або меланома.
Новоутворення
Слідкуйте за новоутвореннями, які з’являються раптово, особливо якщо вони кровоточать або покриваються кіркою.
За словами доктора, рак шкіри є одним із видів раку, які найкраще піддаються лікуванню, якщо його виявити на ранніх стадіях.
Варто проводити щомісячні огляди шкіри вдома, приділяючи особливу увагу ділянкам, які часто пропускають, наприклад, шкірі голови, за вухами та під нігтями. Якщо ви помітили щось незвичайне, то не зволікайте, а зверніться до спеціаліста.
Як вберегтися
Щоб знизити ризик розвитку раку під час перебування на вулиці, слід:
- тримайтеся подалі від сонця в найспекотнішу частину дня (з 11:00 до 15:00)
- прикривати руки та ноги, носити капелюх із широкими полями та сонцезахисні окуляри, які захищають від ультрафіолетових (УФ) променів
- використовувати сонцезахисний крем із фактором (SPF) не менше 30
- слідкуйте за тим, щоб немовлята та діти були захищені від сонця - їх шкіра набагато чутливіша, ніж у дорослих
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