Ролер чи скребок гуаша: косметолог розповіла, що краще усуває зморшки на обличчі

Масаж обличчя допомагає покращити стан шкіри та позбутися зморшок. Скребок гуаша та ролер для масажу стали доволі популярними. Варто знати, що краще та більш ефективніше для шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Що відомо про ролер

Масажний ролер для обличчя найчастіше виготовляють з нефриту або з кварцу. Основний принцип роботи ролера - стимулювання кровопостачання у тканинах шкіри, а саме лімфодренажний ефект.

"Ролер - це ваш ранковий заряд бадьорості. Він освіжає, знімає набряки та швидко пробуджує шкіру. Легкий та простий у використанні", - розповіла косметолог.

За словами експерта, ролер спрямований спрямована на зменшення набряків, покращення кровообігу, лімфообігу на розслаблення м'язів.

Він чудово підходить для новачків, ним можна працювати також охолодженим, але обережно якщо наявні проблеми на шкірі

Робити масаж ролером можна навіть щодня, якщо використовувати разом з сироваткою. Але повноцінний масаж можна робити 2-3 рази на тиждень.

Скребок гуаша та ролер (фото: Freepik)

Чим корисний скребок гуаша

Гуаша - це ультрапопулярна техніка масажу, що сягає корінням в давню китайську традицію. Він допомагає зняти напруження, зменшити зморшки, покращити кровообіг та підтягнути контури обличчя.

Використання скребка - це ніби медитація, яка допомагає заспокоїтись.

Скребок допомагає позбутися:

від зморшок, птозу та інших вікових змін

дає ліфтинг ефект та лімфодренаж

Повноцінний масаж скребком має тривати від 20 хвилин. Також ним можна пропрацювати все тіло.

"Обидва інструменти чудові, але вибір залежить від того, чого ви хочете: миттєвої легкості та лімфодренажу чи глибокої роботи над шкірою та м’язами", - зазначила Позднякова.

Важливо пам’ятати, що використовувати ці інструменти одночасно в той самий день не варто, щоб не перевантажувати шкіру. Шкіра потребує часу для відпочинку, регенерації, вироблення колагену та еластину власними ресурсами.