Массаж гуаша дома: три секретных движения, которые заменят салонные процедуры

Среда 20 августа 2025 10:07
Массаж гуаша дома: три секретных движения, которые заменят салонные процедуры Фото: Три массажных движения камнем гуаша (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Камень гуаша стал одним из самых любимых аксессуаров в уходе за лицом. Его происхождение уходит корнями в традиционную китайскую медицину, но в последние годы он был успешно адаптирован в мире красоты благодаря своим преимуществам для кожи и мышечного расслабления.

РБК-Украина со ссылкой на эксперта Си Хуэй в TikTok делится способами применения этой техники для стимуляции кровообращения, уменьшения отеков и снятия напряжения на лице.

Главное правило работы с камнем гуаша

Эксперт отмечает одну важную деталь - всегда используйте масло, а не крем. Масло позволяет камню плавно скользить по коже, избегая растяжения или раздражения и усиливая эффект массажа. Использование крема, по ее словам, "может привести к разрыву капилляров на коже".

Три основных движения для сияющей кожи

Массаж для зоны вокруг глаз

Одно из главных движений, рекомендованных блогером, начинается в области слезной борозды, прямо во внутренней части глаза, и тянется к уху. Это движение помогает улучшить лимфодренаж, уменьшить задержку жидкости и смягчить обычные отёки в области контура глаз.

Он особенно полезен для тех, кто просыпается с мешками под глазами или уставшим взглядом, поскольку стимулирует микроциркуляцию и придает лицу более отдохнувший вид.

Массаж для контура лица

Еще один выдающийся массаж пролегает от зоны носа к челюсти, вдоль контура щек. Это движение направлено на снятие напряжения, накопившегося в средней части лица, и одновременно способствует естественному "лифтинг" эффекту, что создает ощущение более четко очерченного лица.

Рекомендуется повторять каждое движение по несколько раз на каждой стороне, всегда применяя легкое и постоянное давление, чтобы не раздражать кожу.

Дренаж шеи

Третье применение, которое демонстрирует инфлюенсерка, сосредоточено на шее - области, о которой часто забывают в уходе за кожей. С помощью камня гуаша выполняются движения сверху вниз, от нижней части челюсти к ключице.

Этот жест не только способствует лимфодренажу, но и помогает расслабить шейное напряжение, что очень распространено у тех, кто часами сидит перед компьютером или накапливает стресс. Кроме того, расслабляя шею, вы улучшаете насыщение кислородом и кровообращение во всем лице, максимизируя пользу от массажа.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

