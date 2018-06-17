Марш равенства в Киеве завершился

Обстановка в центре Киева спокойная

Марша равенства против дискриминации представителей ЛГБТ-сообществ в Киеве завершился. Об этом передает корреспондент "РБК-Украина"..

Активисты, принимавшие участие в марше, покидают место завершения акции на площади Льва Толстого. Территория оцеплена правоохранителями. Обстановка спокойная.

Участники акции благодарят представителей полиции за обеспечение безопасности во время марша.

Стоит отметить, что в ходе марша в голове колонны возникали небольшие стычки между противниками акции и правоохранителям, однако они быстро исчерпывались, так как полиция своевременно оттесняла противников, которые пытались препятствовать проведению акции, за периметр колонны.

Напомним, в центре Киева в 10:00 начался Марш равенства. В марше приняли участие более 1 тыс. участников.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению Маршу равенства в центре Киева.