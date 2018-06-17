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Марш равенства в Киеве завершился

НовостиОбщество    17.06.2018 - 11:03
Фото: Марш равенства (РБК-Украина)
Фото: Марш равенства (РБК-Украина)

Обстановка в центре Киева спокойная

Марша равенства против дискриминации представителей ЛГБТ-сообществ в Киеве завершился. Об этом передает корреспондент "РБК-Украина".

Активисты, принимавшие участие в марше, покидают место завершения акции на площади Льва Толстого. Территория оцеплена правоохранителями. Обстановка спокойная. 

Участники акции благодарят представителей полиции за обеспечение безопасности во время марша. 

Стоит отметить, что в ходе марша в голове колонны возникали небольшие стычки между противниками акции и правоохранителям, однако они быстро исчерпывались, так как полиция своевременно оттесняла противников, которые пытались препятствовать проведению акции, за периметр колонны. 

Напомним, в центре Киева в 10:00 начался Марш равенства. В марше приняли участие более 1 тыс. участников.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению Маршу равенства в центре Киева.

Марш равенства 2018: онлайн-трансляция В колонне участников Марша равенства время от времени происходят стычки
Теги публикации: Киев, Марш равенства, ЛГБТ, полиция, Киев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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