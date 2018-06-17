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В колонне участников Марша равенства время от времени происходят стычки

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 10:30
Фото: Марш равенства (РБК-Украина)
Фото: Марш равенства (РБК-Украина)

Полиция незамедлительно оттесняет некоторых активистов-противников марша

Время от времени в голове колонны происходят стычки между противниками Марша равенства правоохранителями. Об этом передает корреспондент "РБК-Украина".

При этом полиция незамедлительно оттесняет некоторых активистов-противников марша за оцепление колонны. 

 

Фото: Марш равенства-2018 в Киеве

Отметим, в центре Киева в 10:00 начался Марш равенства. В марше принимает участие более 1 тыс. участников.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению Маршу равенства в центре Киева.

В центре Киева начался Марш равенства  Марш равенства 2018: онлайн-трансляция
Теги публикации: полиция, ЛГБТ, Марш равенства  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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