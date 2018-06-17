В колонне участников Марша равенства время от времени происходят стычки

Полиция незамедлительно оттесняет некоторых активистов-противников марша
Время от времени в голове колонны происходят стычки между противниками Марша равенства правоохранителями. Об этом передает корреспондент "РБК-Украина".
При этом полиция незамедлительно оттесняет некоторых активистов-противников марша за оцепление колонны.
Фото: Марш равенства-2018 в Киеве
Отметим, в центре Киева в 10:00 начался Марш равенства. В марше принимает участие более 1 тыс. участников.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению Маршу равенства в центре Киева.