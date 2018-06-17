Марш рівності в Києві завершився

Обстановка в центрі Києва спокійна

Марш рівності проти дискримінації представників ЛГБТ-спільнот у Києві завершився. Про це передає кореспондент "РБК-Україна"..

Активісти, які брали участь у марші, залишають місце завершення акції на площі Льва Толстого. Територія оточена правоохоронцями. Обстановка спокійна.

Учасники акції дякують представникам поліції за забезпечення безпеки під час маршу.

Варто відзначити, що в ході маршу у голові колони виникали невеликі сутички між противниками акції та правоохоронцями, однак вони швидко вичерпувалися, так як поліція своєчасно відтісняла супротивників, які намагалися перешкодити проведенню акції, за периметр колони.

Нагадаємо, у центрі Києва о 10:00 розпочався Марш рівності. У марші взяли участь понад 1 тис. учасників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Національної поліції Києва затримали 57 активістів, які намагалися перешкоджати проведенню Маршу рівності в центрі Києва.