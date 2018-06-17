В центре Киева начался Марш равенства 

В марше принимает участие более 1 тыс. участников

В Киеве возле Дома учителя стартовал Марша равенства против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества, передает корреспондент"РБК-Украина".

В марше принимает участие более 1 тыс. участников.

В частности, в марше принимает участие евродепутат Ребекка Хармс и народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко, а также посол Канады Роман Ващук. Также в марше принимают участие травести-дивы, которые передвигаются на подвижной платформе.

По бокам колонна оцеплена правоохранителями.

Колонна выдвинулась по улице Владимирской в сторону бульвара Тараса Шевченко.

Стоит отметить, что до 10 активистов попытались препятствовать Маршу равенства. Они встали в начале колонны участников марша и начали скандировать: "Стоп парад".

После были оттеснены за периметр оцепления сотрудниками полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению Маршу равенства в центре Киева.