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Интервью

Марш равенства в Киеве: в полиции заявили, что большинство задержанных отпустили

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 12:29
Фото: Андрей Крищенко (npu.gov.ua)
Фото: Андрей Крищенко (npu.gov.ua)

По словам Крищенко, пока от участников Марша равенства не поступало никаких заявлений

Большинство задержанных ранее активистов-противников Марша равенства, который прошел сегодня в центре Киева, отпустили. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент "РБК-Украина".

"57 человек было задержано... Сейчас почти все задержанные отпущены и только по нескольким ведется уточнение относительно того, что будет инкриминировано - по статье 345 (нанесение повреждений правоохранителям, - ред.)", - сообщил Крищенко.

Вместе с тем, по его словам, пока от участников Марша равенства не поступало никаких заявлений.

"Среди участников Марша ни один человек к полиции не обращался относительно противоправных действий в отношении него", - сказал Крищенко. 

Он также напомнил, что в ходе стычек с противниками Марша равенства от слезоточивого газа пострадало 5 полицейских.

"Также всем, кто нуждался в помощи медиков вызывали к райуправлениям докторов и всем была обеспечена правовая помощь", - добавил Крищенко.

При этом, как отметил, глава Нацполиции Сергей Князев, из числа задержанных активистов-противников марша шестеро человек обратились за медицинской помощью.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе марша в голове колонны возникали небольшие стычки между противниками акции и правоохранителям, однако они быстро исчерпывались, так как полиция своевременно оттесняла противников, которые пытались препятствовать проведению акции, за периметр колонны.

В Марше равенства приняли участие более 5 тыс. человек Марш равенства в Киеве завершился
Теги публикации: Марш равенства, полиция, провокации, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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