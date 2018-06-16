Взрыв в Афганистане: ИГИЛ взяло на себя ответственность

В ходе теракта погибли 26 человек

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в афганском городе Нангархара 16 июня, в результате которого погибли 26 человек. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на агентство Amaq.

Так, теракт произошел в ходе встречи афганских военных с боевиками движения "Талибан", представители которого недавно договорились с властями страны о перемирии в честь праздника Ид-аль-Фитр. В многочисленных городах страны участники движения "Талибан" проводили встречи с военнослужащими в честь перемирия.

Именно во время одной из таких встреч в Нангархаре и произошел теракт. По данным правоохранителей, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Напомним, 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня с террористической группировкой "Талибан" на срок до 20 июня. Таким образом, власть страны демонстрирует готовность к переговорам с "Талибаном". Вместе с тем правительство Афганистана продолжит борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство".