Марш рівності в Києві: в поліції заявили, що більшість затриманих відпустили

За словами Крищенко, поки від учасників Маршу рівності не надходило жодних заяв

Більшість затриманих раніше активістів-противників Маршу рівності, який пройшов сьогодні в центрі Києва, відпустили. Про це сьогодні журналістам повідомив начальник головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Украина.

"57 осіб було затримано... Зараз майже всі затримані відпущені і лише по декількох ведеться уточнення щодо того, що буде інкриміновано - за статтею 345 (нанесення ушкоджень правоохоронцям, - ред.)", - повідомив Крищенко.

Разом з тим, за його словами, поки від учасників Маршу рівності не надходило жодних заяв.

"Серед учасників Маршу жодна людина до поліції не звертався щодо протиправних дій відносно нього", - сказав Крищенко.

Він також нагадав, що в ході сутичок з противниками Маршу рівності від сльозогінного газу постраждало 5 поліцейських.

"Також усім, хто потребував допомоги медиків викликали до райуправлління лікарів і всім була забезпечена правова допомога", - додав Крищенко.

При цьому, як зазначив, голова Нацполіції Сергій Князєв, з числа затриманих активістів-противників маршу шестеро людей звернулися за медичною допомогою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході маршу в голові колони виникали невеликі сутички між противниками акції та правоохоронцями, однак вони швидко вичерпувалися, так як поліція своєчасно відтісняла супротивників, які намагалися перешкодити проведенню акції, за периметр колони.