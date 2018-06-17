В Марше равенства приняли участие более 5 тыс. человек

По словам организатора "Киевпрайда", это в два раза больше, чем в прошлом году

В Марше равенства, который прошел сегодня, 17 июня, в центре Киева, приняли участие более 5 тысяч человек. Об этом журналистам сообщила директор "Киевпрайда-2018" Руслана Панухник, передает корреспондент "РБК-Украина".

"По нашим оценкам в марше приняли участие около 5-6 тыс. участников. Цифра еще уточняется", - сказала Панухник.

При этом она отметила, что это количество участников "Киевпрайда-2018"в два раза больше, чем в прошлом году.

Панухнык также добавила, что колонна марша состояла из 20 разных колон.

Стоит отметить, что по завершению марша организаторы рекомендовали участникам акции выключить геолокацию, а также не использовать символику ЛГБТ-сообщества во избежание возможных провокаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Марш равенства в Киеве завершился.

Также сообщалось, что в ходе марша в голове колонны возникали небольшие стычки между противниками акции и правоохранителям, однако они быстро исчерпывались, так как полиция своевременно оттесняла противников, которые пытались препятствовать проведению акции, за периметр колонны.