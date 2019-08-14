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Маркарова жалуется на укрепление гривны и просит прогноз на 2020-2022

Новости » Экономика    14.08.2019 - 17:05
Маркарова жалуется на укрепление гривны и просит прогноз на 2020-2022
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Обменный курс гривны к доллару в течение 2018-2019 существенно отличался от прогноза

Министерство финансов Украины направило в Национальный банк запросы относительно того, будут ли уточнения прогноза курса валют на 2020-2022 годы. Об этом министр Оксана Маркарова написала на своей странице в Facebook.

Как напомнила министр, в мае правительство утвердило макропрогноз на три года и он и является базой для проекта госбюджета на 2020 год. Однако, учитывая результат 7 месяцев 2019 года, очевидно укрепления гривны.

"Потому что в то время как украинский бизнес/компании-экспортеры сетуют на усиление гривны, что влияет на их конкурентоспособность, для Минфина главное чтобы бюджет, который мы планируем, был реалистичным, а это значит что он должен базироваться на максимально возможном точном прогнозе", - написала Маркарова.

Министр хочет упредить ситуацию 2018 и особенно 2019 года, когда курс из прогноза был стабильно выше фактического, "и как результат влияет на стабильное невыполнение доходов по тем категориям, которые зависят от курса".

Маркарова жалуется на укрепление гривны и просит прогноз на 2020-2022

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова в конце июля критиковала Национальный банк за укрепление курса гривны. Она заявила, что задача НБУ - покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания курса.

В то же время в НБУ заявили, что продолжат политику плавающего курса гривны, поскольку в долгосрочной перспективе она наиболее эффективна. Владимир Лепушинсикий, заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ сообщил, что одинаковая вероятность изменения обменного курса в обе стороны (как девальвации, так и ревальвации) - необходимое условие укрепление доверия к гривне и снижения долларизации экономики.

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