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В Минфине раскритиковали НБУ за укрепление гривны

Новости » Финансы    31.07.2019 - 14:03
В Минфине раскритиковали НБУ за укрепление гривны
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Маркарова отметила, что Минфин не может влиять на политику Нацбанка

Министр финансов Украины Оксана Маркарова раскритиковала Национальный банк за укрепление гривны. Об этом глава Минфина написала в комментарии под постом новоназначенного члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика в Facebook.

Так, глава Минфина поддержала позицию Сульжика о том, что укрепление гривны можно было использовать для того, чтобы накопить резервы, снизить процентные ставки (в частности учетной) и отменить все ограничения на движение капитала в стране. В частности, член наблюдательного совета ПриватБанка считает бездействие нацрегулятора в сдерживании роста курса гривны "граничащим с преступной халатностью".

"Минфин об этом говорит уже пару месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", - отметила Маркарова.

Она подчеркнула, что Нацбанк проводит полностью независимую политику.

"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладил полную координацию с нашей стороны. Бюджет публичный, стратегия по долгу публичная, аукционы (по продаже облигаций государственного займа, - ред.) публичные. Роспись помесячная предоставлена. Ежедневные отчеты казначейства также. Простите, но еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания - задача НБУ. Здесь мы только свою позицию можем высказывать, что мы регулярно и делаем", - написала глава Минфина, ответив на критику о том, что министерство делает недостаточно для сдерживания укрепления гривны.

Напомним старший аналитик Альпари Вадим Иосуб заявил, что курс доллара к гривне в последние недели падает за счет устойчивого спроса нерезидентов на облигации, номинированные в гривне.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня утром на открытии межбанка доллар просел ниже 25 гривен. Укрепление национальной украинской валюты начало отражаться и на наличном рынке - в нескольких обменниках уже начали предлагать доллар по цене ниже 25 гривен.

Так, НБУ на 31 июля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,08 гривен за доллар. Подчеркнем, курс доллара к гривне упал до уровня трехлетних минимумов.

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