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Маркарова: проект госбюджета-2020 на финальной стадии

Новости » Экономика    05.08.2019 - 21:31
Маркарова: проект госбюджета-2020 на финальной стадии
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Ведомство полностью готово к пиковым выплатам долгов в сентябре

Работа Министерства финансов Украины над проектом Государтсвенного бюджета на 2020 год находится на финальной стадии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра финансов Украины Оксаны Маркаровой в Facebook.

По ее слова, ведомство полностью готово к пиковым выплатам долгов в сентябре.

"....мы прошли половину года и выводы о выполнении бюджета 2019 года должны повлиять не только на 2019, но и на планирование бюджета-2020, которое в Минфине входит в финальную фазу перед его будущей подачей на рассмотрение уже новому Кабинету Министров Украины. Если коротко: вызовы есть, но все под контролем, до сентября готовы", - сообщила Маркарова.

По ее словам, в ближайшее время Министерство финансов даст отдельную подробную публичную аналитику по дивидендам/ччп государственных компаний и другим показателям, которые отклонились от плана.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство финансов Украины заявило о готовности к пиковым выплатам в сентябре. По оперативным данным Государственного казначейства о выполнении бюджета за семь месяцев, доходы общего фонда Государственного бюджета составили 584,1 млрд грн, что составило 97,4% от росписи.

Кроме того, Украина должна выплатить в третьем квартале 2019 года долги на сумму 133,81 млрд грн. В частности, в июле-сентябре необходимо выплатить 74,41 млрд грн государственного внутреннего долга и 59,40 млрд грн внешнего долга.

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