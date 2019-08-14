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Маркарова скаржиться на укріплення гривні і просить прогноз на 2020-2022

Новини » Економіка    14.08.2019 - 17:05
Маркарова скаржиться на укріплення гривні і просить прогноз на 2020-2022
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Обмінний курс гривні до долара протягом 2018-2019 суттєво відрізнявся від прогнозу

Міністерство фінансів України направило до Національного банку запити, щодо того, чи будуть уточнення прогнозу курсу валют на 2020-2022 роки. Про це міністр Оксана Маркарова написала на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадала міністр, у травні уряд макропрогноз на три роки і він і є базою для проекту держбюджету на 2020 рік. Однак, зважаючи на результат 7 місяців 2019 року, очевидно укріплення гривні.

"Тому що в той час як український бізнес/компанії-експортери нарікають на посилення гривні, що впливає на їх конкурентоспроможність, для Мінфіну головне щоб бюджет, який ми плануємо, був реалістичним, а це значить що він має базуватися на максимально можливому точному прогнозі", - написала Маркарова.

Міністр хоче упередити ситуацію 2018 та особливо 2019 року, коли курс, який було надано в прогнозі, був стабільно вищим від фактичного, "і як результат впливає на стабільне невиконання доходів за тими категоріями, що залежать від курсу".

Маркарова скаржиться на укріплення гривні і просить прогноз на 2020-2022

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова наприкінці липня критикувала Національний банк за укріплення курсу гривні. Вона заявила, що задача НБУ - купувати валюту для поповнення резервів і таким чином згладжувати коливання курсу.

У той же час в НБУ заявили, що продовжать політику плаваючого курсу гривні, оскільки в довгостроковій перспективі вона найбільш ефективна. Володимир Лепушінській, заступник директора департаменту монетарної політики і економічного аналізу НБУ повідомив, що однакова ймовірність зміни обмінного курсу в обидві сторони (як девальвації, так і ревальвації) - необхідна умова зміцнення довіри до гривні і зниження доларизації економіки.

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