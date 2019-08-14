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В НБУ обозначили "красную линию" в курсовой политике

Новости » Экономика    14.08.2019 - 13:26
В НБУ обозначили "красную линию" в курсовой политике
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Нацбанк не планирует возвращаться к политике фиксированного курса

Национальный банк Украины продолжит политику плавающего курса гривны, поскольку в долгосрочной перспективе она наиболее эффективна. Об этом заявил Владимир Лепушинський, заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ, сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

Как отметил Лепушинський, фиксация обменного курса, даже временная, относится к категории простых и быстрых решений, однако явно не относится к наиболее результативным в длительной перспективе.

"Нарушение своих же принципов для Национального банка - это красная линия, которую он не намерен пересекать", - добавил он.

Лепушинський напомнил, что в июле 2019 года обменный курс гривны к доллару пробил очередную "психологическую черту" 25 грн/доллар, в очередной раз сломав сезонный тренд девальвации гривны. Те, кто "традиционно" ожидал обесценивания гривны, начиная со второй половины лета, ошиблись.

"Достаточно громко зазвучали призывы отдельных экспертов к Национальному банку увеличить объемы покупки валюты и остановить ревальвацию. По их мнению, такое стремительное усиление национальной валюты вредит экономике, а действия НБУ, который не препятствовал усилению гривни, является непонятным", - написал сотрудник НБУ.

Однако искусственное удержание обменного курса от ревальвации через полный выкуп валюты Национальным банком противоречит намерения снизить инфляцию до цели в 5%. Преднамеренное противодействие укреплению гривни за благоприятной ситуации на валютном рынке сделает невозможным снижение инфляционных ожиданий, заявил вни.

"Одинаковая вероятность изменения обменного курса в обе стороны (как девальвации, так и ревальвации) - необходимое условие укрепление доверия к гривне и снижению долларизации экономики", - добавил Лепушинський.

В НБУ обозначили &quot;красную линию&quot; в курсовой политике

Как сообщало РБК-Украина, с начала года 2019 года гривна укрепилась по отношению к доллару на 9% и это лучший результат среди всех национальных валют мира. Серьезное укрепление гривны связывают с рядом причин, одна из важнейших - резкое увеличение объема купленных нерезидентами ОВГЗ.

В то же время глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что ситуация с курсами валют развивающихся рынков может осложниться. "Снижение курса аргентинского песо на 30% за первые два дня этой недели, не исключаю, может дать общий сигнал к ослаблению валют стран с формирующимися рынками. Правлению НБУ не стоит сбрасывать со счетов этот сценарий", - написал он на своей странице в Facebook.

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Темы: Курс доллара
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