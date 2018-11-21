Маркарова прокомментировала назначение министром финансов

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Кабинет министров направил в парламент предложение о назначении Маркаровой главой Минфина

В случае назначения министром финансов Оксана Маркарова планирует завершить внедрение бюджетного планирования на три года. Об этом и.о. министра финансов заявила журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Кабинет министров направил предложение в парламент о назначении Маркаровой главой Минфина.

"Насколько я знаю, сегодня Кабинет министров направил позиции по Ирине Фриз и по мне в Верховную раду. Если Верховная рада их поддержит, то нас назначат министрами. Я буду заниматься вопросами, которые я хочу завершить на этом посту. В первую очередь - это среднесрочное бюджетное планирование, то есть, планирование бюджета на 3 года", - заявила она.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает назначить Оксану Маркарову министром финансов. В частности, Гройсман принял решение направить в парламент соответствующее представление о назначении Маркаровой на должность министра финансов.

Как писало РБК-Украина ранее, Маркарову назначили и.о. министра финансов на внеочередном заседании правительства 7 июня. Тогда же Рада поддержала представление Гройсмана об увольнении Александра Данилюка. За его увольнение проголосовали 254 парламентария.

Агентство также сообщало, что Гройсман предлагал Данилюку уйти в отставку по собственному желанию, но он отказался. После этого премьер вынес на рассмотрение Кабмина представление об его увольнении, которое поддержало большинство министров.