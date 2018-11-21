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Маркарова прокоментувала призначення міністром фінансів

Новини » Політика    21.11.2018 - 17:27
Маркарова прокоментувала призначення міністром фінансів
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Кабінет міністрів направив у парламент пропозицію щодо призначення Маркарової головою Мінфіну

У разі призначення міністром фінансів Оксана Маркарова планує завершити впровадження бюджетного планування на три роки.  Про це т.в.о. міністра фінансів заявила журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Кабінет міністрів скерував пропозицію у парламент щодо призначення Маркарової головою Мінфіну.

"Наскільки я знаю, сьогодні Кабінет міністрів скерував позиції по Ірині Фриз і по мені в Верховну раду. Якщо Верховна рада їх підтримає, то нас призначать міністрами. Я буду займатись питаннями, які я хочу завершити на цій посаді. У першу чергу - це середньострокове бюджетне планування, тобто, планування бюджету на 3 роки", - заявила вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує призначити Оксану Маркарова міністром фінансів. Зокрема, Гройсман прийняв рішення направити до парламенту відповідне подання про призначення Маркарової на посаду міністра фінансів.

Як писало РБК-Україна раніше, Маркарову призначили в.о. міністра фінансів на позачерговому засіданні уряду 7 червня. Тоді ж Рада підтримала подання Гройсмана про звільнення Олександра Данилюка. За його звільнення проголосували 254 парламентаря.

Агентство також повідомляло, що Гройсман пропонував Данилюку піти у відставку за власним бажанням, але він відмовився. Після цього прем'єр виніс на розгляд Кабміну подання про його звільнення, яке підтримало більшість міністрів.

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Новини України Міністерство фінансів УкраїниОксана Маркарова
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