Маркарова назначена и.о. министра финансов

Маркарова возглавила Минфин вместо уволенного Данилюка

На внеочередном заседании Кабинета министров сегодня, 7 июня, назначили первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов. Об этом РБК-Украина сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

Эту же информацию подтвердила пресс-служба Кабмина в Twitter.

Виконання обов’язків Міністра фінансів України покладено на першого заступника Міністра Оксану Маркарову. Відповідне рішення було одноголосно ухвалено на позачерговому засіданні Уряду. До виконання обов’язків Міністра Оксана Маркарова приступить завтра, 8 червня. pic.twitter.com/NxIDPH9osf — Кабмін України (@Kabmin_UA) June 7, 2018

Кроме того, Саенко добавил, что пока в Секретариат Кабмина не поступало заявлений на увольнение с должностей от заместителей министра финансов, в частности от Юрия Буцы и Сергея Марченко.

"Юрий Буца и Сергей Марченко профессионалы и я надеюсь, что они и в дальнейшем будут оставаться работать в правительстве", - отметил Саенко.

Отметим, что согласно информации, размещенной на сайте Министерства финансов, в 2010-2015 годах Буца и Марченко работали в Координационном центре по внедрению экономических реформ при Администрации президента Украины, который возглавлял Данилюк.

Напомним, сегодня, 7 июня, Верховная рада Украины поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности министра финансов Украины. Увольнение поддержали 254 нардепа.

Так, вчера днем Гройсман сообщил, что подписал представление в Верховную раду Украины на увольнение Данилюка с должности министра финансов.

В частности, Гройсман отметил, что Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".

Вчера же комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета рассмотрел и поддержал представление об отставке Данилюка.

