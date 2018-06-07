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Маркарова назначена и.о. министра финансов

НовостиПолитика    07.06.2018 - 17:25
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Маркарова возглавила Минфин вместо уволенного Данилюка

На внеочередном заседании Кабинета министров сегодня, 7 июня, назначили первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов. Об этом РБК-Украина сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

Эту же информацию подтвердила пресс-служба Кабмина в Twitter.

Кроме того, Саенко добавил, что пока в Секретариат Кабмина не поступало заявлений на увольнение с должностей от заместителей министра финансов, в частности от Юрия Буцы и Сергея Марченко.

"Юрий Буца и Сергей Марченко профессионалы и я надеюсь, что они и в дальнейшем будут оставаться работать в правительстве", - отметил Саенко.

Отметим, что согласно информации, размещенной на сайте Министерства финансов, в 2010-2015 годах Буца и Марченко работали в Координационном центре по внедрению экономических реформ при Администрации президента Украины, который возглавлял Данилюк.

Напомним, сегодня, 7 июня, Верховная рада Украины поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности министра финансов Украины. Увольнение поддержали 254 нардепа. 

Так, вчера днем Гройсман сообщил, что подписал представление в Верховную раду Украины на увольнение Данилюка с должности министра финансов.

В частности, Гройсман отметил, что Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".

Вчера же комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета рассмотрел и поддержал представление об отставке Данилюка. 
 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Министерство финансов Украины, Оксана Маркарова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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