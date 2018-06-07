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Рада уволила Данилюка

НовостиПолитика    07.06.2018 - 14:33
Фото: Александр Данилюк (rada.gov.ua)
Фото: Александр Данилюк (rada.gov.ua)

Рада поддержала представление Гройсмана об увольнении Данилюка

Верховная рада Украины поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Увольнение поддержали 254 нардепа.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: уволить Данилюка Александра Александровича с должности министра финансов Украины", - говорится в тексте соответствующего постановления №8433.

Стоит подчеркнуть, что ради голосования за увольнение министра нардепы продлили утреннее заседание Верховной рады. Так, за соответствующее предложение главы ВР Андрея Парубия проголосовали со второго раза 240 нардепов (сначала 223).

Напомним, вчера днем Гройсман сообщил, что подписал представление в Верховную раду Украины на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов.

В частности, Гройсман отметил, что Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".

Вчера же комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета рассмотрел и поддержал представление об отставке министра финансов Александра Данилюка. 

В свою очередь, Данилюк заявил об оказываемом на него "колоссальном" давлении, не уточнив, со стороны кого оно оказывается.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Владимир Гройсман предложил министру финансов Александру Данилюку уйти в отставку по собственному желанию. Получив отказ министра, Гройсман 30 мая вынес на рассмотрение правительства в закрытом режиме проект представления об увольнении Данилюка.

Большинство министров проголосовали за этот документ, поддержав премьера. Воздержались, по информации издания, всего три члена Кабмина - и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

РБК-Украина отмечало, что с Омеляном у премьера в прошлом году также случился публичный конфликт из-за переподчинения госкомпании "Укрзализныця" правительству. Издание сообщало, что Данилюк с Гройсманом уже неделю активно "воюют" за контроль над Госфискальной службой.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Министерство финансов Украины, Верховная Рада, Александр Данилюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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