Гройсман предложил назначить Маркарову министром финансов

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Представление на назначение Маркаровой направили в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает назначить Оксану Маркарову министром финансов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на правительственном портале.

Как отмечается, Гройсман принял решение направить в Верховную Раду представление о назначении Маркаровой на должность министра финансов. На данный момент она исполняет обязанности главы Минфина.

Напомним, Маркарова была назначена и.о. министра финансов на внеочередном заседании Кабинета министров 7 июня. Тогда же Рада поддержала представление Гройсмана об увольнении министра финансов Украины Александра Данилюка, его увольнение поддержали 254 нардепа.

По словам Гройсмана, Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров". В свою очередь, Данилюк заявил об оказываемом на него "колоссальном" давлении, не уточнив, со стороны кого оно оказывается.

Как писало РБК-Украина, Гройсман предлагал Данилюку уйти в отставку по собственному желанию, но он отказался. После этого премьер вынес на рассмотрение Кабмина представления об его увольнении, которое поддержало большинство министров.