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Маркарова признала невыполнение госбюджета по итогам 2019

Новости » Экономика     20.12.2019 - 11:54
Маркарова признала невыполнение госбюджета по итогам 2019

Официально секвестр бюджет проводить не будут, поскольку дефицит меньше 15%

Закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" не будет выполнен по доходам. Об этом министр финансов Оксана Маркарова сказала во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Маркарова, на сегодняшний день уже очевидно, что в 2019 году будет невыполнение доходной части бюджета.

"Оно существенно для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры. Смотреть за тем, чтобы все расходы были подтверждены и соответствовали тем приоритетам, которые заложены в бюджете и в Программе правительства", - сказала она.

В то же время она отметила, что официальных причин для проведения секвестра бюджета нет, поскольку по законодательству процедура сокращения доходов и расходов проводится, если дефицит госбюджета достигает 15%.

Напомним, Министерство финансов в конце декабря 2019 года перешло на ручной режим распределения средств госбюджета (кроме защищенных статей) в связи с нехваткой средств. Поручение заморозить расходы госбюджета дал премьер-министр Алексей Гончарук.

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2019 года составили 899,7 млрд грн, что на 5,9% или на 55,9 млрд грн меньше плана (955,8 млрд грн).

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