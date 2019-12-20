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Маркарова визнала невиконання держбюджету за підсумками 2019

Новини » Економіка     20.12.2019 - 11:54
Маркарова визнала невиконання держбюджету за підсумками 2019

Офіційно секвестр бюджету проводити не будуть, оскільки дефіцит менше 15%

Закон "Про державний бюджет України на 2019 рік" не буде виконаний за доходами. Про це міністр фінансів Оксана Маркарова сказала під час "Години запитань до уряду" у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Маркарова, на сьогоднішній день вже очевидно, що у 2019 році буде невиконання дохідної частини бюджету.

"Воно суттєво для нас, тому ми змушені приймати заходи. Дивитися за тим, щоб всі витрати були підтверджені і відповідали тим пріоритетам, які закладені в бюджеті і в Програмі уряду", - сказала вона.

У той же час вона зазначила, що офіційних причин для проведення секвестру бюджету немає, оскільки за законодавством процедура скорочення доходів та видатків проводиться, якщо дефіцит держбюджету досягає 15%.

Нагадаємо, Міністерство фінансів у кінці грудня 2019 року перейшло на ручний режим розподілу коштів держбюджету (крім захищених статей) у зв'язку з нестачею коштів. Доручення заморозити витрати держбюджету дав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України за січень-листопад 2019 року склали 899,7 млрд грн, що на 5,9% або на 55,9 млрд грн менше плану (955,8 млрд грн).

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