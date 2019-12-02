Госбюджет с начала года недополучил почти 6% доходов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Доходы госбюджета оказались на 55 млрд грн меньше плана

Доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2019 года составили 899 745,7 млн грн, что на 5,9% или на 55 970,5 млн грн меньше плана (955 716,2 млн грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли 6,7% или на 56 483,9 млн грн.

По данным Госказначейства на 29 ноября, в ноябре поступления в госбюджет составили 88 830,8 млн грн, что на 8,6% или на 8 338,0 млн грн меньше плана. Кроме того, поступления в ноябре были на 7,3% или на 7 018,4 млн грн меньше, чем в ноябре 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, в конце сентября Счетная палата заявила о рисках выполнения доходов общего фонда государственного бюджета в 2019 году.

Напомним, в 2019 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 64 898 млн грн - всю сумму части прибыли к распределению, которая определена в консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год как сумма обязательств перед государственным бюджетом. Это на 17,3 млрд. грн больше, чем предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2019 год.