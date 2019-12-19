Маркарова дала пояснения по замораживанию бюджетных выплат

Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)

Министр обещает профинансировать все "важные" расходы бюджета

Министр финансов Украины Оксана Маркарова дала пояснения относительно решения заморозить до конца 2019 года бюджетные расходы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Министр напомнила, что до конца года осталось восемь рабочих дней. По ее словам, по состоянию на сегодня большинство важных расходов уже должно было давно быть подано в Госказначейства и на них открыто ассигнование.

"Но, как известно, ежегодно именно вторая половина декабря - это время множества попыток "перекидок" с программы на программу, запросов относительно срочных авансов, подачи каких-либо документов в казну и остальные осваивания средств и проведение кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года", - сообщила она.

Министр напомнила, что в этом году за 11 месяцев наблюдается недовыполнение по ряду доходов в результате объективных причин.

По ее словам, было принято следующее решение:

(1) все защищенные расходы финансируются в обычном режиме,

(2) все незащищенные расходы 11 месяцев тоже было полностью открыты к финансированию, но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, так как не подано ни одного документа или даже не проведено тендеров,

(3) все важные перекидки - финансирование Охматдета, дополнительные зарплаты шахтеров, все расходы на безопасность и оборону - будут профинансированы

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал распоряжение прекратить до конца текущего бюджетного года Казначейством проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам и предоставлению кредитов из общего фонда государственного бюджета кроме защищенных расходов бюджета.

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2019 года составили 899,7 млрд грн, что на 5,9% или на 55,9 млрд грн меньше плана (955,8 млрд грн).