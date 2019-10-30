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Маркарова исключает повышение налогов в 2020

Новости » Финансы    30.10.2019 - 14:05
Маркарова исключает повышение налогов в 2020
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Бюджет-2020 подготовлен на базе нынешней налоговой системы

Министр финансов Оксана Маркарова исключает повышение налогов в Украине в 2020 году. Об этом она заявила в интервью изданию "Новое время".

По ее словам, бюджет на 2020 подготовлен на базе нынешней налоговой системы.

"Мы считаем, что не стоит увеличивать налоги, как это делалось под каждый из бюджетов ранее. Под каждый бюджет раньше всегда были не только изменения в Бюджетный кодекс, но и изменения в Налоговый кодекс. В этом году мы отошли от него", - отметила Маркарова.

В то же время она подчеркнула, что Минфин готов до второго чтения пересмотреть поступления от игорного бизнеса или добычи янтаря, если эти законопроекты будут приняты.

"Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышенные налоги ни через базу, ни через проценты. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры, и они должны быть предсказуемыми", - добавила министр.

Напомним, ранее нардепы от "Слуги народа" подали законопроект, который предлагает изменить условия работы на упрощенной системе налогообложения. В частности, для предпринимателей 1 группы в сфере услуг предлагают ввести 0% налога.

Сегодня спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект правительства об игорном бизнесе еще не готов к рассмотрению в сессионном зале.

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