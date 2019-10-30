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Маркарова виключає підвищення податків у 2020

Новини » Фінанси    30.10.2019 - 14:05
Маркарова виключає підвищення податків у 2020
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Бюджет-2020 підготовлено на базі нинішньої податкової системи

Міністр фінансів Оксана Маркарова виключає підвищення податків в Україні у 2020 році. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню "Новое время".

За її словами, бюджет на 2020 підготовлено на базі нинішньої податкової системи.

"Ми вважаємо, що не варто збільшувати податки, як це робилося під кожен з бюджетів раніше. Під кожен бюджет раніше завжди були не тільки зміни до Бюджетного кодексу, але й зміни до Податкового кодексу. В цьому році ми відійшли від нього", - зазначила Маркарова.

У той же час вона підкреслила, що Мінфін готовий до другого читання переглянути надходження від грального бізнесу або видобутку бурштину, якщо ці законопроекти будуть прийняті.

"Ми не плануємо підвищувати податки, ми не закладали підвищені податки ні через базу, ні через відсотки. Це, мені здається, для бізнесу важливо, тому що бізнес повинен розуміти правила гри, і вони мають бути передбачуваними", - додала міністр.

Нагадаємо, раніше нардепи від "Слуги народу" подали законопроект, який пропонує змінити умови роботи на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, для підприємців 1 групи в сфері послуг пропонують ввести 0% податку.

Сьогодні спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що законопроект уряду про гральний бізнес ще не готовий до розгляду у сесійній залі.

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