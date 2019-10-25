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Маркарова: легализация игорного бизнеса принесет до 9 млрд гривен

Новости » Политика    25.10.2019 - 18:35
Маркарова: легализация игорного бизнеса принесет до 9 млрд гривен
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

В Минфине подсчитали эффект легализации игорного бизнеса

Легализация игорного бизнеса принесет Украине до 9 млрд гривен. Об этом в интервью lb.ua заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, на сегодня продолжает рассчитываться эффект легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

"По игорному бизнесу все зависит от того, какая финальная модель будет принята. По нашим консервативным расчетам, это 5-9 миллиардов гривен ресурса, который может быть полноценно мобилизован, если все заработает", - отметила Маркарова.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин внес в Раду закон о легализации игорного бизнеса. Законопроект предлагает урегулировать лицензирование деятельности в сфере азартных игр с дифференцированной стоимостью лицензий в зависимости от вида азартной игры, оборудования и расположения игорного заведения.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (58%) выступают против возвращения в Украину игорного бизнеса. При этом почти половина опрошенных (48%) считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть - ставки в букмекерских конторах (24%) и казино (23%).

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Новости Украины игорный бизнеслегализацияОксана Маркарова
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