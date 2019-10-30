В Мариуполе массово отравились студенты

В результате отравления в Мариуполе пострадали 16 студентов
В Мариуполе отравились 16 студентов, они госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
У пострадавших диагноз - острый гастроэнтерит.
"30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской академии лидерства", - говорится в сообщении.
Напомним, в Чернигове до конца недели приостановили занятия в школе № 7 из-за вспышки гепатита А. Сообщается, что на данный момент в больнице 16 школьников.
РБК-Украина писало, что источником гепатита в школе №7 города Чернигов стала, вероятно, работница пищеблока учебного заведения.
Кроме того, полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
РБК-Украина сообщало, что в поселке городского типа Константиновка Краснокутского района (Харьковская область) девять человек заболели гепатитом А.