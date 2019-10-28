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Число пострадавших из-за отравления вирусным гепатитом в Чернигове выросло

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 08:20
Число пострадавших из-за отравления вирусным гепатитом в Чернигове выросло
Иллюстративное фото (Pixabay)

В больницах находятся 15 учеников

Число пострадавших в результате заболевания вирусным гепатитом в Чернигове выросло до 15. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в лечебном учреждении с подозрением на гепатит "А" находится на лечении 15 учащихся СОШ № 7 г. Чернигов.

Ранее РБК-Украина сообщало о 13 пострадавших в результате заболевания. Кроме того, полиция открыла уголовное производство по этому факту.

Производство открыто по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в этом году зафиксировано 626 отравлений детей из-за питания в школах и садах. Он провел по этому вопросу селекторное совещание.

Как писало РБК-Украина ранее, в Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства отравления учащихся одной из школ Суворовского района. В школьной столовой отравились 17 детей.

Также в октябре в детском садике в поселке городского типа Барышевке (Киевская область) отравились 13 детей.

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