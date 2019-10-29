В Черниговском горсовете назвали источник гепатита в школе

Фото: школа № 7 в Чернигове (chernigiv-rada.gov.ua)

Дети могли заразиться гепатитом от работницы пищеблока школы

Источником гепатита в школе №7 города Чернигова стала, вероятно, работница пищеблока учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

По словам начальника Управления здравоохранения городского совета Владислава Повара, женщина была госпитализирована 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больницы.

Отмечается, что буквально за два дня до заболевания женщина проходила медосмотр, который не показал ни болезней, ни их возбудителей. Поэтому другие работники пищеблока школы сейчас повторно сдают анализы в частной лаборатории.

В связи с ситуацией мэр Владислав Атрошенко поручил коммунальному предприятию "Школьное" ввести тщательную проверку работников школьных столовых. Для школьников же проведут дополнительную разъяснительную работу, поскольку гепатит "А", по определению врачей, является болезнью немытых рук.

Напомним, в Чернигове до конца недели приостановили занятия в школе № 7 из-за вспышки гепатита А. Сообщается, что на данный момент в больницу госпитализировали 16 школьников.

Также РБК-Украина сообщало, что в поселке городского типа Константиновка Краснокутского района (Харьковская область) девять человек заболели гепатитом А.