ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Открыто дело из-за массового заболевания гепатитом в школе Чернигова

Новости » Общество    26.10.2019 - 19:40
Открыто дело из-за массового заболевания гепатитом в школе Чернигова
Иллюстративное фото (Pixabay)

В школе №7 13 детей заболели вирусным гепатитом

В Чернигове полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм в школе, в которой 13 детей заболели вирусным гепатитом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Сообщается, что уголовное производство открыли по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

Напомним, в одной из школ Чернигова диагностировали 13 случаев заболевания вирусным гепатитом. Вспышку гепатита диагностировали в общеобразовательной школе №7. У пятерых детей и у женщины, работающей на кухне, обнаружили гепатит типа А. У восьми детей тип вируса еще устанавливается.

По словам заместителя главного врача областной детской больницы Людмила Кривец, учеников, у которых обнаружили гепатит, доставили в инфекционное отделение медицинского учреждения.

Ранее в Дрогобыче Львовской области шесть студентов были госпитализированы с подозрением на гепатит "А". Отмечалось, что все госпитализированные студенты вернулись из Одессы, где проходили практику.

В Чернигове зафиксировали вспышку гепатита "Черниговгаз": новый тариф позволит модернизировать сети
Новости Украины Чернигов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь