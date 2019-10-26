Открыто дело из-за массового заболевания гепатитом в школе Чернигова

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В школе №7 13 детей заболели вирусным гепатитом

В Чернигове полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм в школе, в которой 13 детей заболели вирусным гепатитом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Сообщается, что уголовное производство открыли по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

Напомним, в одной из школ Чернигова диагностировали 13 случаев заболевания вирусным гепатитом. Вспышку гепатита диагностировали в общеобразовательной школе №7. У пятерых детей и у женщины, работающей на кухне, обнаружили гепатит типа А. У восьми детей тип вируса еще устанавливается.

По словам заместителя главного врача областной детской больницы Людмила Кривец, учеников, у которых обнаружили гепатит, доставили в инфекционное отделение медицинского учреждения.

Ранее в Дрогобыче Львовской области шесть студентов были госпитализированы с подозрением на гепатит "А". Отмечалось, что все госпитализированные студенты вернулись из Одессы, где проходили практику.