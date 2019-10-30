В Маріуполі масово отруїлись студенти

У Маріуполі отруїлись 16 студентів, вони госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

У постраждалих діагноз - гострий гастроентерит.

"30 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що до інфекційного відділення Маріупольської лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 16 студентів Української академії лідерства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Чернігові до кінця тижня призупинили заняття в школі № 7 через спалах гепатиту А. Повідомляється, що на даний момент у лікарні 16 школярів.

РБК-Україна писало, що джерелом гепатиту в школі №7 міста Чернігів стала, ймовірно, працівниця харчоблоку навчального закладу.

Крім того, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

Також РБК-Україна повідомляло, що в селищі міського типу Костянтинівка Краснокутського району (Харківська область) дев'ять осіб захворіли на гепатит А.