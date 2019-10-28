В Харьковской области девять человек заболели гепатитом

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По данным специалистов, существует риск вспышки гепатита А

В поселке городского типа Константиновка Краснокутского района (Харьковская область) девять человек заболели гепатитом А. Об этом сообщает пресс-служба регионального лабораторного центра.

Сообщается, что все пациенты находятся на стационарном лечении. При опросе заболевших установлено, что 7 из них родственники и контактировали в домашних условиях. При этом источник инфекции и возможные факторы передачи не установлены.

Кроме того, специалисты отмечают, что из-за сезонности заболевания, а также путей его передачи (пищевой, бытовой) существует риск вспышки гепатита А в населенном пункте. В данный момент там проводится ряд противоэпидемиологических мероприятий. Также специалисты устанавливают фактор распространения вируса.

Напомним, в Чернигове до конца недели приостановили занятия в школе № 7 из-за вспышки гепатита А. На данный момент в больницу госпитализировали 16 школьников. В школе проводят усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

Также РБК-Украина сообщало, что в Дрогобыче (Львовская область) 6 студентов были госпитализированы с подозрением на гепатит А.