В Мариуполе автомобиль въехал в остановку, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Мариуполе (facebook.com/MariupolPolice)

В Мариуполе водитель легкового автомобиля въехал в остановку общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) ранения получили две женщины.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Как сообщается, инцидент произошел на улице Гоголя. Водитель автомобиля Ford Scorpio не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановку общественного транспорта. Двум женщинам, которые пострадали в результате аварии, инспекторы вместе с медиками оказали помощь.

Отмечено, что в настоящее время осуществляется охрана места происшествия, работают следователи.

Фото: ДТП в Мариуполе (facebook.com/MariupolPolice)

Напомним, 14 сентября в селе Луково (Закарпатская область) водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на обочину и врезался в автобусную остановку.

Также РБК-Украина писало, что в Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с пьяным водителем по улице Собранецькій, в результате которой погибла 19-летняя девушка.

Кроме того, ранее в Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, один человек погиб.