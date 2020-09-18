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На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, есть погибший

Хлепча, Пятница 18 сентября 2020 17:20
На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, есть погибший
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киевской области на автодороге Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и микроавтобуса. В результате аварии один человек погиб.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская.

В полиции отметили, что авария произошла вблизи села Хлепча Васильковского района. Из-за столкновения перекрыты обе полосы движения в направлении Киева.

"Полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно приостановлено. Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту", - сообщили в полиции.

УвагаНа автодорозі Київ —Одеса сталася ДТП У Васильківському районі ускладнено рух

УвагаНа автодорозі Київ — Одеса сталася ДТП У Васильківському районі ускладнено рух Інформуємо вас про те, що в районі села Хлепча трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок та мікроавтобуса. Перекрито обидві смуги руху в напрямку міста Київ. Поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на зазначеній ділянці рух тимчасово припинено. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом. Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та жестів регулювальника. #ПорядокЦеТи #ПатрульнаполіціяКиївськоїобласті

Опубліковано Патрульна поліція Київської області Пʼятниця, 18 вересня 2020 р.

Ранее РБК-Украина писало, что днями на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области столкнулись 6 автомобилей, из-за аварии вблизи Львова наблюдались большие пробки.

Также сообщалось, что в Хмельницком произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля. В результате аварии пострадали 7 человек.

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