В Закарпатской области автомобиль врезался в остановку, есть погибшие

Фото: ДТП в Закарпатской области (zk.npu.gov.ua)

В селе Луково (Закарпатская область) водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на обочину и врезался в автобусную остановку. В результате аварии погибли водитель и пассажир.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как установили, водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на встречную полосу движения, после чего столкнулся с автобусной остановкой. За рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир - 34-летний односельчанин водителя.

Сейчас следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Напомним, в Днепре столкнулись маршрутка и такси, в результате чего пострадали двое человек.

Кроме того, на трассе Киев-Харьков произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали 20, погибли 6 человек.

РБК-Украина писало, что в Одесской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети.