В Закарпатской области автомобиль врезался в остановку, есть погибшие

В селе Луково (Закарпатская область) водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на обочину и врезался в автобусную остановку. В результате аварии погибли водитель и пассажир.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Как установили, водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на встречную полосу движения, после чего столкнулся с автобусной остановкой. За рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир - 34-летний односельчанин водителя.
Сейчас следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.
Напомним, в Днепре столкнулись маршрутка и такси, в результате чего пострадали двое человек.
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