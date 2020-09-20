У Маріуполі автівка в'їхала у зупинку, є постраждалі

Фото: ДТП в Маріуполі (facebook.com/MariupolPolice)

У Маріуполі водій легкового автомобіля в'їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) поранення отримали дві жінки.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Донецької області.

Як повідомляється, інцидент стався на вулиці Гоголя. Водій автомобіля Ford Scorpio не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту. Двом жінкам, які постраждали у результаті аварії, інспектори разом з медиками надали допомогу.

Зазначено, що в даний час здійснюється охорона місця події, працюють слідчі.

Фото: ДТП в Маріуполі (facebook.com/MariupolPolice)

Нагадаємо, 14 вересня в селі Луково (Закарпатська область) водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на узбіччя та врізався в автобусну зупинку.

Також РБК-Україна писало, що в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода із п'яним водієм по вулиці Собранецькій, у результаті якої загинула 19-річна дівчина.

Крім того, раніше в Київській області на трасі Київ-Одеса сталося ДТП за участю двох вантажівок і мікроавтобуса, одна людина загинула.