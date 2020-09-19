В Ужгороде произошло пьяное ДТП, погибла 19-летняя девушка

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

В ночь на 19 сентября в Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с пьяным водителем по улице Собранецкой. В результате погибла 19-летняя девушка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

По данным полиции, 23-летняя водитель Skoda Fabia не справилась с управлением, выехала на обочину дороги и влетела в дерево. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

В результате столкновения одна из пассажирок, 19-летняя жительница Ужгорода получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в больнице. Еще одна 22-летняя пассажирка, после оказания медицинской помощи доставлена домой.

Водителя Skoda задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Полиция открыла дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего.

Напомним, ранее в Черновицкой области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате 12 человек пострадали, один погиб.

Кроме того, ранее в Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, один человек погиб.