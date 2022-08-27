Под Марганцем сбили российский беспилотник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Сообщается, что БПЛА оккупантов был уничтожен украинскими военными в Томаковской громаде Днепропетровской области во время проведения ним аэроразведки.

Напомним, что за 25 августа Вооруженные силы Украины уничтожили четыре вражеских беспилотника на разных направлениях. Днем ранее, 24 августа, украинские военные уничтожили беспилотник российских оккупантов над Винницкой областью. Также мы писали, что ВСУ "приземлили" БПЛА захватчиков "Орлан-10" в Черниговской области.

Ранее сообщалось, что Литва закупит для ВСУ 37 польских беспилотников-камикадзе Warmate. Для этого литовцы собрали более 1 млн евро. Кроме 37 дронов, из которых 10 компания сделает бесплатно, Литва купит два комплекта со всеми необходимыми аксессуарами.

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