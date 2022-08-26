ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Литва купит для Украины 37 беспилотников-камикадзе

Новина українською →
Вильнюс, Пятница 26 августа 2022 16:04
Литва купит для Украины 37 беспилотников-камикадзе Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Литва закупит для украинских бойцов 37 польских беспилотников-камикадзе Warmate. Для этого литовцы собрали более 1 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter.

Средства собрали в рамках инициативы "Легион Бум". Оборонное ведомство Литвы уже провело переговоры с производителем, польской компанией WB Group

Кроме 37 дронов, из которых 10 компания сделает бесплатно, Литва купит два комплекта со всеми необходимыми аксессуарами.

Боевые дроны Warmate легко транспортабельны, они весят около 5,7 кг и могут лететь на расстояние до 30 км со скоростью 150 км/час. Их можно подготовить к выполнению заданий менее чем за 5 минут. При этом беспилотники могут нести взрывчатку, уничтожать танки или даже командные пункты.

Стоит отметить, что средства на "Легион Бум" собирал литовский общественный активист и журналист Андрюс Тапинас. В рамках инициативы удалось собрать около 2 млн евро. Остальные средства будут направлены на приобретение украинских беспилотников-камикадзе UJ-23 Topaz производства UkrJet.

Напомним, ранее литовцы собрали более 5 млн евро на турецкий ударный беспилотник Bayractar, который уже уничтожает оккупантов на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Литва Военная помощь
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать