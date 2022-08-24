Псевдофутбол оккупантов. РФ создает чемпионат для захваченных территорий Украины и Грузии

В оккупированной Евпатории состоялся форум "Содружество", где оккупанты решили создать так называемую Лигу Содружества по футболу, куда войдут команды из захваченных регионов Украины и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замгенпродюссера "Матч ТВ" Василия Конова.

Так, на форуме было принято решение о создании Лиги Содружества, в которую войдут команды из оккупированных: Донецкой, Луганской областей;

грузинских Абхазии и Южной Осетии;

Херсонской, Запорожской и Харьковской областей;

Крыма и Севастополя. Новая лига не будет относиться к структурам Российского футбольного союза (РФС), но клубы, входящие в нее, могут быть приняты во вторую лигу России - ФНЛ, но при условии "прохождения всех необходимых условий лицензирования".