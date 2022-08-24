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Псевдофутбол оккупантов. РФ создает чемпионат для захваченных территорий Украины и Грузии

Новина українською →
Россия, Среда 24 августа 2022 18:22
Псевдофутбол оккупантов. РФ создает чемпионат для захваченных территорий Украины и Грузии Фото: РФ создает чемпионат для захваченных территорий Украины и Грузии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированной Евпатории состоялся форум "Содружество", где оккупанты решили создать так называемую Лигу Содружества по футболу, куда войдут команды из захваченных регионов Украины и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замгенпродюссера "Матч ТВ" Василия Конова.

Так, на форуме было принято решение о создании Лиги Содружества, в которую войдут команды из оккупированных:

  • Донецкой, Луганской областей;
  • грузинских Абхазии и Южной Осетии;
  • Херсонской, Запорожской и Харьковской областей;
  • Крыма и Севастополя.

Новая лига не будет относиться к структурам Российского футбольного союза (РФС), но клубы, входящие в нее, могут быть приняты во вторую лигу России - ФНЛ, но при условии "прохождения всех необходимых условий лицензирования".

Напомним, что сразу после полномасштабного вторжения российских войск в Украину российские клубы и сборные были отстранены от участия в соревнованиях FIFA и UEFA.

В мае союз европейских футбольных ассоциаций продлил отстранение футбольных клубов на сезон 2022/23 под своей эгидой.

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