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Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан" в Черниговской области

Новина українською →
Украина, Среда 24 августа 2022 16:21
Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан" в Черниговской области Фото: Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан" в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные сегодня "приземлили" российский БПЛА "Орлан-10" в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".

"Около 15:30 нашими силами и средствами ПВО сбит вражеский беспилотный летательный аппарат", - заявили в оперативном командовании "Север".

Сбить вражеский "Орлан-10" удалось над Черниговским районом. Военные сообщают, что воздушная тревога продолжается и призывает быть внимательными и осторожными.

Напомним, что Россия за пол года войны потеряла военной техники на более чем 16 млрд долларов.

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