Під Марганцем збили російський безпілотник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Повідомляється, що БПЛА окупантів був знищений українськими військовими в Томаківській громаді Дніпропетровської області під час проведення ним аеророзвідки.

Нагадаємо, що за 25 серпня Збройні Сили України знищили чотири ворожі безпілотники на різних напрямках. Днем раніше, 24 серпня, українські військові знищили безпілотник російських окупантів над Вінницькою областю. Також ми писали, що ЗСУ "приземлили" БПЛА загарбників "Орлан-10" у Чернігівській області.

Раніше повідомлялося, що Литва закупить для ЗСУ 37 польських безпілотників-камікадзе. Для цього литовці зібрали понад 1 млн євро. Крім 37 дронів, з яких 10 компанія зробить безкоштовно, Литва купить два комплекти з усіма необхідними аксесуарами.

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