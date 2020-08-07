Манчестер Сити - Реал: где смотреть матч

Между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры называют манчестерский клуб явным фаворитом противостояния.

7 августа 22:00

Манчестер, стадион "Этихад"

Матч состоится в пятницу, 7 августа, в Манчестере при пустых трибунах стадиона "Этихад". Время начала встречи - 22:00. В прямой трансляции болельщики смогут посмотреть поединок на телеканале "Футбол 1".

Первая игра

В предыдущей встрече "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Реал" (2:1). Иско вывел мадридцев вперед, однако гости благодаря голам Габриэла Жезуса и Кевина де Брюйне сначала восстановили равновесие, а затем вырвали победу.

Кадровая ситуация

"Манчестер Сити" не сможет рассчитывать на защитника Менди из-за перебора желтых карточек и травмированного нападающего Агуэро. За "Реал" не сыграют дисквалифицированный защитник Рамос и Гарет Бэйл, которого Зидан оставил вне заявки. Под вопросом участие Марсело, Мариано Диаса и Азара.

Напомним, нынешний розыгрыш Лиги чемпионов мог стать для "горожан" последним на несколько ближайших лет, однако CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.