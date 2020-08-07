ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч

Манчестер, Пятница 07 августа 2020 15:04
Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч
Фото: "Манчестер Сити" - "Реал" (mancity.com)
Автор: Вера Олейник

Специалисты считают фаворитом английский клуб

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" встретится с "Реалом". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

7 августа 22:00
Манчестер, стадион "Этихад"

Согласно прогнозу букмекеров, явным фаворитом игры является манчестерский клуб, победа которого оценивается в 1,70. Для сравнения, коэффициент на успех мадридского "Реала" составляет 4,33. Аналогичная ставка предлагается на ничейный результат - 4,33.

Предыдущая встреча

В первой игре "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Реал" (2:1). Иско вывел мадридцев вперед, однако гости благодаря голам Габриэла Жезуса и Кевина де Брюйне сначала восстановили равновесие, а затем вырвали победу.

Кадровая ситуация

"Манчестер Сити" не сможет рассчитывать на защитника Менди из-за перебора желтых карточек и травмированного нападающего Агуэро. За "Реал" не сыграют дисквалифицированный защитник Рамос и Гарет Бэйл, которого Зидан оставил вне заявки. Под вопросом участие Марсело, Мариано Диаса и Азара.

Напомним, нынешний розыгрыш Лиги чемпионов мог стать для "горожан" последним на несколько ближайших лет, однако CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Манчестер СитиРеалпрогнозставкибукмекерыЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь