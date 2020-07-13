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CAS отменил дисквалификацию "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Лозанна, Понедельник 13 июля 2020 11:59
CAS отменил дисквалификацию "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
Фото: Этихад Стэдиум (mancity.com)
Автор: Вера Олейник

"Горожане" в следующем сезоне будут играть в главном еврокубковом турнире

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес итоговое решение по делу футбольного клуба "Манчестер Сити", обвиняемого в махинациях с отчетностью с целью обойти правило финансового фэйр-плей. Дисквалификацию английского клуба на два следующих сезона в еврокубках было решено отменить.

Об этом сообщается на сайте суда в Лозанне.

Арбитраж удовлетворил апелляцию, поданную "горожанами" на вынесенное в феврале решение УЕФА, которым клуб исключался от участия в двух ближайших розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

При этом штраф, который по решению УЕФА изначально составлял 30 млн евро, был сокращен до 10 млн евро. Его "Ман Сити" должен выплатить в течение 30 дней со дня принятия решения.

В CAS отметили, что большинство зарегистрированных нарушений клуба были либо не доказаны, либо устарели. В связи с этим, отмечается в сообщении суда, было неуместным вводить запрет на участие в клубных соревнованиях УЕФА.

Напомним, из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено.

Клуб уже обеспечил себе участие в главном еврокубковом турнире следующего сезона. При этом подопечные Хосепа Гвардиолы считаются фаворитами нынешнего розыгрыша турнира. В первом матче 1/8 финала манчестерский клуб на выезде вырвал победу над мадридским "Реалом" со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в августе.

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