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Лидер "Реала" может больше не сыграть за клуб при Зидане

Мадрид, Четверг 06 августа 2020 11:58
Лидер "Реала" может больше не сыграть за клуб при Зидане
Фото: Гарет Бэйл (realmadrid.com)
Автор: Вера Олейник

В этом убежден сам футболист

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл считает, что он больше не сыграет за клуб при нынешнем наставнике Зинедине Зидане. Накануне футболист не попал в заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Об этом пишет The Times.

Отмечается, что при этом хавбек не намерен искать другую команду, поскольку на данный момент никто не сможет платить ему такую же зарплату, которую он получает в мадридском клубе.

Ранее СМИ неоднократно писали о том, что отношения между Бэйлом и Зиданом остаются напряженными, но о причинах конфликта не сообщается. Кроме того, контракт с валлийцем может быть расторгнут по соглашению сторон и Бэйл сможет пойти бесплатно.

Гарет в последний раз выходил на поле 24 июня против "Мальорки" (2:0). Следующие 5 матчей он провел на скамейке запасных. При этом футболист не травмирован и проводит тренировки с командой.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании, по итогам которого "Реал" стал чемпионом, Гарет Бэйл провел 16 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи.

Матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 7 августа. В первой игре "горожане" победили на выезде со счетом 2:1.

Напомним, "Реал" планирует вернуть из аренды украинского вратаря Андрея Лунина, который в прошлом сезоне выступал в "Овьедо". Он будет в мадридской команде сменщиком Куртуа.

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