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"Манчестер Сити" вырвал победу у "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости » Спорт     26.02.2020 - 23:57
"Манчестер Сити" вырвал победу у "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: "Реал" - "Манчестер Сити" (twitter.com/realmadrid)

Это первая победа "горожан" над мадридцами в еврокубках

"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок в Мадриде на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. Первыми ворота соперника поразили подопечные Зинедина Зидана на 60 минуте поединка. Несколько грубейших ошибок совершили игроки "Сити" на своей половине, после чего Иско с передачи Винисиуса спокойно пронес мяч мимо Куртуа.

Через 18 минут форвард "горожан" Габриэл Жезус сравнял счет. На 82 минуте главный арбитр встречи Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал Де Брейне.

В концовке встречи защитник "Реала" Серхио Рамос свалил у самой штрафной убегавшего Жезуса и получил прямую красную карточку. Испанец пропустит ответную встречу, которая состоится 17 марта на стадионе "Этихад" в Манчестере.

С большой долей вероятности нынешний розыгрыш станет для "горожан" последним на несколько ближайших лет. Ранее УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.

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